Con coltello e taglierino addosso infastidisce i passanti in piazza Arbarello, interviene la polizia

TORINO - La polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di vent’anni per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. Il giovane era, insieme ad altri ragazzi, in piazza Arbarello quando alcuni cittadini hanno chiamato il 113 segnalando la presenza di un gruppo che infastidiva i passanti. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno controllato i ragazzi presenti: il ventenne è stato trovato in possesso di un coltello, un taglierino, 4 involucri contenenti marijuana e due frammenti di hashish. Inevitabile la denuncia.