Prende un brutto voto e scappa da casa, ore di apprensione per un ragazzino di 12 anni

NICHELINO - Per ore tutti i parenti sono rimasti con il cuore in gola perché il loro Giorgio (nome di fantasia) non aveva fatto rientro a casa. Il tutto dopo una discussione con i genitori per un brutto voto preso a scuola, un fatto che evidentemente aveva turbato e non poco il ragazzo. L’allarme è scattato alle ore 20 con le ricerche condotte anche dai carabinieri. La paura era che potesse compiere un gesto sconsiderato o essere avvicinato da qualche malintenzionato. Nessuna traccia del giovane fino alle 23, tre ore dopo, quando la sorella maggiore lo ha riconosciuto e lo ha riportato a casa.