BTREES e SocialFare insieme anche nel 2018 per l’Innovazione Sociale a Torino

TORINO - È uscito da alcune settimane il nuovo bando «Foundamenta #5» rivolto alle startup a impatto sociale. Organizzato da SocialFare, offrirà nuove opportunità di crescita per aspiranti imprenditori che intendono sviluppare la propria impresa a Torino. È uno dei tanti tasselli che nella città intendono creare un mosaico a supporto di un ecosistema in crescita, quello dell’innovazione sociale, di cui Torino sta cercando di posizionarsi a livello oltre che italiano, europeo.

In particolare il bando, in scadenza il 28 gennaio, offrirà 4 mesi di coworking, un seed fund fino a 50.000 euro con un 7% di equity, formazione con mentor ed advisor oltre a 50 investitori in grado di effettuare ulteriori investimenti. Gli ambiti di candidatura sono 6: welfare, healthcare, education, cultural heritage, circular economy e mobility.

In questa cornice, anche quest’anno la New Media Agency BTREES, in quanto partner dello spazio Rinascimenti Sociali a Torino, sta proseguendo nella collaborazione per il supporto delle startup ad impatto sociale di SocialFare. BTREES è attualmente impegnata sia nell’attività di mentorship per lo sviluppo del business delle startup, sia nel supporto all’elaborazione di una strategia di comunicazione social e web.

Si tratta del rinnovo di una partnership che si integra con una serie di attività legate al supporto e allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione piemontese e nazionale, in linea con la contemporanea collaborazione con la Business School di fama mondiale ESCP Europe - Campus di Torino al fine di far incontrare talenti e imprese. In queste collaborazioni la New Media Agency BTREES fornisce infatti sia il proprio know how, così come il proprio network di imprese con le quali collabora, al fine di generare valore a tutte le parti coinvolte.

Al riguardo delle nuove professioni in crescita, come quelle del settore digitale, BTREES sarà presente all’evento «It’s my life», previsto per il 26 e 27 gennaio al SELLALAB di Biella ed ideato da Officine Lavoro e BI Young come orientamento lavorativo rivolto agli universitari. Sarà un momento di confronto tra giovani e manager d’azienda. Il titolo dell’intervento della New Media Agency, curato dall’Admin & Change Trainer Christian Zegna in compagnia di altri professionisti, sarà «Personal branding, web reputation, networking ­ nuovi strumenti del trova lavoro».