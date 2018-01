Torino e Lisbona sempre più vicine: Blue Air aumenta i collegamenti da Caselle

TORINO - Buone notizie per i torinesi che hanno necessità, per motivi di lavoro o per vacanza, di raggiungere il Portogallo: da giugno a settembre Blue Air ha inserito nuovi voli che collegano Torino Caselle e Lisbona tutti i martedì, in aggiunta ai voli di giovedì e domenica. L’incremento scatterà in corrispondenza del primo compleanno di questa rotta, inaugurata il 1/6/2017 e subito promossa a rotta annuale.

LISBONA - Si tratta di un volo fortemente richiesto dall'utenza. Stando a un sondaggio eseguito dalla pagina Facebook di FlyTorino infatti Lisbona è risultata essere a meta più richiesta tra quelle assenti a Caselle.