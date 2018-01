Domani niente blocco auto, ma lo smog sale: possibile nuovo stop in arrivo

TORINO - Lo smog e l’inquinamento tornano a far parlar di sé. Due le novità principali, la prima è ufficiale, mentre la seconda è solo una previsione che «spaventa» gli automobilisti torinesi. Domani, giovedì 25 gennaio, non sarà attivo il blocco auto. Questa è una certezza, visto che a renderlo noto sul proprio sito ufficiale è il Comune di Torino. Via libera dunque ai Diesel Euro 3 ed Euro 4 quindi.

BLOCCO AUTO - Nonostante l’assenza del blocco, gli automobilisti torinesi non gioiscano a lungo: quello che preoccupa sono infatti le previsioni Arpa, che indicano un livello sempre più alto del valore dei Pm10. I 47 μg/m³ registrati domenica scorsa sono un lontano ricordo, già da lunedì la situazione è peggiorata e ieri è stato toccato il picco di 83 μg/m³. Siamo ormai arrivati al terzo giorno di sforamento consecutivo e le previsioni sono pessime. Se il livello di Pm10 non dovesse scendere sotto la soglia consentita, il blocco potrebbe tornare attivo nel weekend. Il motivo? Il protocollo concordato dalle Regioni e Città del Bacino padano che prevedono il blocco dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei livelli di polveri sottili. Regole che vi avevamo spiegato in precedenza e che rischiano di fermare nuovamente le auto nel fine settimana, perché il quarto giorno consecutivo di sforamento cadrebbe domani e porterebbe il blocco nella giornata di venerdì.

STOP AI DIESEL EURO 2 - Nonostante le buone notizie e le pessime previsioni, domani, giovedì 25 gennaio, le auto potranno circolare liberamente, tranne le categorie di veicoli per cui il blocco è sempre attivo: si tratta dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0.