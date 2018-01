Il «porta a porta» arriva a San Salvario: al via la distribuzione dei kit di sacchetti nel quartiere

TORINO - Torino sposa il «porta a porta». Passi avanti per questo sistema di raccolta differenziata che in queste settimane verrà esteso al quartiere San Salvario. Dopo una prima fase di avvio del progetto, è infatti in corso una seconda fase in cui incaricati Amiat, muniti di documenti di riconoscimento e pettorina, si sono recati presso gli stabili interessati per consegnare a ciascuna utenza lo starter kit composto da bio-pattumiera, sacchi per i rifiuti organici e per gli imballaggi in plastica, pieghevole informativo e calendario di raccolta.

LA CONSEGNA DEL KIT - C’è di più: chi non fosse riuscito a ricevere il kit perché non in casa al momento del passaggio degli addetti, potrà comunque andarlo a prendere presso il nuovo punto informativo attivato presso l’Ecocentro Amiat di via Zino Zini 139. La distribuzione avverrà il 17 e 24 febbraio dalle 14:30 alle 18:00 e il 3 e 10 marzo nei medesimi orari. I cittadini troveranno un operatore dedicato alla distribuzione del kit. Per maggiori informazioni è attiva la pagina facebook @portaaportasansalvario dove seguire gli sviluppi del servizio e rimanere aggiornati.