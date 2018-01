A Torino cambia il tempo: previsti due giorni di pioggia, i termometri vanno giù

TORINO - Cambia il tempo a Torino: dopo giorni contraddistinti da sole e temperature decisamente confortevoli, persino superiori alla media stagionale, i prossimi giorni riserveranno ai torinesi pioggia e termometri in ribasso.

LE PREVISIONI - Le previsioni dei più importanti istituti meteorologici italiani non hanno dubbi: dopo un giovedì in cui a farla da padrone saranno nuvole e un sole timido, appena accennato, si venerdì 26 gennaio che sabato 27 gennaio in città arriverà la pioggia. La giornata più «bagnata» sarà quella di venerdì, mentre sabato dovrebbe piovere di meno. Capitolo temperature: si passerà dai 13 gradi di ieri a una massima di 6°. Una due giorni di pioggia dunque, non destinata a durare più di tanto visto che da domenica tornerà a splendere il sole e i termometri torneranno sopra i dieci gradi. La speranza è che le precipitazioni bastino a pulire l'aria e a far abbassare il valore dei Pm10, in modo tale da scongiurare il blocco auto. In ogni caso, tirate fuori gli ombrelli e non fatevi cogliere impreparati: pioggia in arrivo.