Brucia la Sacra di San Michele: incendio nel convento, intervento in corso

TORINO - Ore 22:00 - Brucia la Sacra di San Michele: sono minuti di apprensione quelli vissuti in questo momento a causa di un incendio che ha interessato il convento simbolo del Piemonte abitato dai religiosi. Le fiamme sono divampate proprio sul tetto dell’Abbazia di San Michele della Chiusa, in cui da tempo sono in corso alcuni restauri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avigliana, i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Le cause dell’incendio non sono note ma sono in corso di accertamento. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 22:48 - A un’ora circa dalla propagazione dell’incendio, il rogo è praticamente spento. E’ probabile che a propagare le fiamme nel tetto, oggetto di lavori di ristrutturazione, sia stato un corto circuito.

AGGIORNAMENTO 22:56 - Tre padri rosminiani sono stati allontanati dalla struttura in via precauzionale.

AGGIORNAMENTO 23:42 - L'incendio è sotto controllo. Otto squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme e il pericolo è rientrato. I danni verranno valutati nelle prossime ore, ma nessun bene di interesse storico artistico è stato interessato. I vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica dell'area.

LA SACRA DI SAN MICHELE - La Sacra di San Michele è il monumento simbolo del Piemonte e si trova in Val di Susa, a 40 km circa da Torino. Si tratta di un complesso architettonico unico, arroccato sulla vetta del Monte Pirchiriano, capace di ispirare Umberto Eco nel «Il nome della Rosa». L’edificio ristrutturato è stato affidato alla cura dei padri rosminiani che lo abitano da tempo: in questi mesi era in corso un ulteriore intervento volto a stabilizzarne i difetti strutturali. La Regione Piemonte inoltre aveva recentemente stipulato un accordo con il Comune di Sant’Ambrogio per il rifacimento della piazza comunale con la risistemazione dei parcheggi, la nuova illuminazione di via Umberto I, un accesso pedonale privilegiato per la Mulattiera e la via Ferrata e la realizzazione di servizi igienici presso il piazzale della Sacra. I lavori, che dal costo complessivo di 630mila euro di cui 500mila a carica della Regione Piemonte e 130mila del Comune di Sant’Ambrogio.