Follia in corso Grosseto: ubriaco fugge da un incidente e, fermato, picchia gli agenti

TORINO - Nottata difficile per alcuni agenti di polizia municipale impegnati nei classici controlli stradali tra corso Grosseto e via Chiesa della Salute. Poco prima delle ore 22 un automobilista fermato e risultato positivo al pre-test per alcol ha dato di matto e ha aggredito i "civich" provocando loro lesioni con una prognosi di sette giorni.

SCAPPATO DA UN INCIDENTE - L’automobilista, un trentaseienne italiano, si trovava alla guida di una Fiat Punto. E’ stato accertato che prima di essere fermato in corso Grosseto, era fuggito da un incidente avvenuto a San Maurizio Canavese e per questo era stato inseguito dalla controparte. Quando gli agenti della municipale gli hanno chiesto i documenti ha iniziato a essere scortese e, dopo il pre-test che ha dato esito positivo, è andato in escandescenza. Per placare la sua ira sono dovuti intervenire altri poliziotti.

RIFIUTO ALL’ETILOMETRO - Una volta che gli agenti sono riusciti a bloccarlo, lo hanno trasportato al Comando di via Bologna. Lì il trentaseienne ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Trasferito presso le camere di sicurezza di un Commissariato di polizia di Stato, è ora in attesa del processo per direttissima, mentre la sua auto è stata posta sotto sequestro amministrativo. Quanto agli agenti, medicati all’ospedale San Giovanni Bosco, hanno riportato ferite guaribili in sette giorni.