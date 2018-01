Controlli stradali nella notte sulle strade di Torino: 39 automobilisti sanzionati

TORINO - Controlli di polizia municipale nella notte in diverse zone della città. Impegnato il Nucleo Mobile che, spostandosi tra i quartieri Pozzo Strada, Madonna di Campagna e Barriera di Milano, ha accertato 39 infrazioni del codice della strada come guida senza cinture di sicurezza, utilizzo di telefonino, guida senza patente, assicurazione e revisione scaduta. Inoltre è stato effettuato un sequestro amministrativo: si tratta del veicolo di un automobilista di 36 anni trovato positivo al pre-test dell’alcol ed andato in escandescenza. L’uomo ha aggredito due agenti prima di essere fermato e arrestato.