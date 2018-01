Allo studio una nuova pista ciclabile in via Servais, a rischio decine di parcheggi

TORINO - Via Servais presto potrà avere una sua personale pista ciclabile. Questo è uno dei progetti dell’amministrazione della Giunta Appendino che, oltre alla ristrutturazione di alcune piste dedicate ai ciclisti, sta pensando ad alcuni nuovi percorsi tra cui uno che colleghi Collegno e piazza Statuto passando, appunto, anche da via Servais.

IL PERCORSO - Lo studio della nuova pista ciclabile è già iniziato, anche se ci sono diverse criticità da risolvere. Prima tra tutte è la conformazione della strada: non è possibile fare un percorso al centro della carreggiata, cosa comunque sconsigliata dal Biciplan (il piano della mobilità ciclabile), e i due marciapiedi sono molto diversi visto che il lato Nord è privo di attività commerciali, mentre quello che va verso il parco della Pellerina ne è pieno. «Sarebbe impensabile fare una pista dove c’è un carrozziere o un gommista», hanno fatto sapere dagli uffici tecnici del Comune di Torino, «stiamo pensando a diverse strade da percorrere, ma la volontà di fare la pista ciclabile in via Servais c’è».

CICLABILE O PARCHEGGI - Se da una parte ci sono attività commerciali da preservare, visto che quella che l’amministrazione persegue è una mobilità di quartiere e non solo di passaggio, dall’altra ci sono le fermate dei bus in entrambe le direzioni di marcia. Nello studiare la nuova pista ciclabile non può non essere tenuta in conto questa situazione. «Se si vogliono preservare i marciapiedi», hanno sottolineato ancora dal Comune, «si deve fare la pista ciclabile in strada. In questo caso però ci sono due opzioni: o si fa una sola pista, oppure è necessario eliminare una sezione di parcheggi». Lo studio è in corso, si attendono aggiornamenti.