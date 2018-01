Cibi congelati male e cucina «da incubo»: sequestro in un ristorante cinese di Torino

TORINO - Cibi congelati male, cucina in pessime condizioni sanitarie e tanta, tantissima sporcizia. E’ questo l’esito del controllo effettuato ieri dagli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale in un ristorante cinese in corso Giulio Cesare, vicino ai Giardini Madre Teresa di Calcutta. Gli agenti hanno posto sotto sequestro la cucina del locale e gli alimenti surgelati custoditi nei congelatori, per un totale di 50 kg tra carne e pesce.

I CONGELATORI - Gli alimenti sono stati ritrovati in un frigo congelatore a colonna: nonostante fossero in parte surgelati all’origine e in parte freschi, sono stati portati a congelazione senza utilizzare un’adeguata strumentazione. Il viaggio nella cucina da incubo è proseguito nel piano interrato, dove gli agenti hanno trovato un frigorifero a colonna e tre congelatori a pozzetto con alimenti senza etichettatura riposti in sacchetti di nylon senza alcuna protezione e riposti alla rinfusa. Un altro congelatore era invece chiuso con l’apposizione di sigilli per sequestro giudiziario, effettuato in passato dai carabinieri dei NAS.

L’ISPEZIONE - L’ispezione dei locali adibiti alla cucina si è rivelata ancora peggiore: gli agenti hanno trovato sporcizia e grasso. Gli arredi, le attrezzature, gli armadi, i fuochi del piano cottura e la cappa si sono rivelate sporche da diverso tempo. C’è di più: residui di cibo e mozziconi di sigarette erano abbandonati sul pavimento, in cui vi era uno strato d’unto tale da renderlo scivoloso. I vigili hanno inoltre notato tre griglie di scolo intasate dagli alimenti e liquami d’odore nauseabondo. Il titolare del ristorante cinese è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e gli Agenti hanno proceduto, con apposizione di sigilli, a porre in sequestro giudiziario tutti gli alimenti e il locale cucina.