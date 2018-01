L’autovelox di corso Regina Margherita è ancora spento: ecco quando verrà riacceso

TORINO - Chi arriva in corso Regina è ormai abituato a frenare a causa dell’autovelox situato alle porte della città. Eppure in molti non sanno che quell’apparecchio è spento da diverso tempo, dal 23 marzo 2016 per la precisione. L’autovelox avrebbe dovuto essere riattivato qualche giorno fa, ma l’ennesimo ritardo ha rimandato ulteriormente la riaccensione dell’impianto che, a questo punto, sarà attivato nel mese di febbraio.

L’AUTOVELOX SPENTO - Disattese anche le ultime promesse dell’assessore ai Trasporti, Maria Lapietra: inizialmente i lavori di riattivazione avrebbero dovuto terminare nella primavera del 2017, poi la data era stata posticipata prima a fine anno e poi a metà del gennaio 2018. Attualmente è tutto spento, per la fortuna degli automobilisti indisciplinati. l’ultimo ritardo è dovuto ai test necessari prima della riaccensione: i componenti danneggiati in passato sono infatti già stati sostituiti prima di Natale, ma per riattivare l’autovelox è necessario che i rilevamenti siano perfetti.

DANNO ECONOMICO - Se a farne le spese, una volta attivo, saranno gli automobilisti con il piede pesante sull’acceleratore, con l’apparecchio spento sono le casse del Comune di Torino a piangere. Dal 23 marzo 2016 a oggi, in quasi due anni, il danno economico dato dai mancati incassi è stimato in circa un milione e 800mila euro. Una cifra altissima, che va ad aggiungersi ai 200.000 euro spesi da Palazzo Civico per riparare il guasto. Il totale? 2 milioni di euro. Gli automobilisti hanno comunque le ore contate: poche settimane e l’autovelox di corso Regina Margherita tornerà attivo.