Furti nelle case e aggressioni con il taser: sgominata banda italo-albanese

TORINO - Rubavano nelle case, erano pronti ad aggredire i proprietari degli appartamenti se necessario: è finita con le manette ai polsi la serie di furti nelle abitazioni eseguita da una banda italo-albanese sgominata dai carabinieri della Compagnia di Ivrea, in collaborazione con i colleghi di Corsico, del Nucleo Elicotteri Carabinieri e del Nucleo Cinofili di Volpiano. Quattro le persone arrestate: Arvit SADA, 34 anni, albanese, residente in Cuorgnè (TO), Giuliana LOMUSCIO, 25 anni, italiana, residente in Quincinetto (TO) e i fratelli Robert KOLA, 32 anni, albanese, residente in Prascorsano (TO) e Fatos KOLA, 26 anni, albanese, dimorante in San Giorgio Canavese(TO). Un’altra persona è attualmente indagata e ricercata.

L’ORGANIZZAZIONE - Il modus operandi era sempre lo stesso. I malviventi, avvalendosi di volta in volta di diversi complici per ottenere le notizie necessarie alla pianificazione dell’azione criminosa e per le attività di sopralluogo, pianificavano ed analizzavano i loro colpi: studiavano le vie di accesso e predisponevano gli strumenti necessari che portavano e lasciavano preventivamente sul posto; inoltre avevano a disposizione diversi veicoli in modo da potersi spostare con autovetture comunque non direttamente riconducibili alla loro persona. Durante l’indagine è emersa anche la loro capacità organizzativa nel collocare le armi asportate in occasione di un furto in abitazione. La donna aveva il ruolo di basista, mentre gli uomini eseguivano materialmente i furti.

RAPINA E AGGRESSIONE - Nella notte del 14 ottobre 2016, la banda si è resa protagonista dell’aggressione di Osvaldo D., assicuratore di 65 anni. L’uomo venne aggredito dopo aver varcato il cancello d’ingresso della propria abitazione da due soggetti con il viso coperto da passamontagna. Questi lo minacciarono puntandogli un cacciavite alla gola e lo colpirono ad una coscia con uno dissuasore elettrico (c.d. taser), per poi sfilargli dal polso un orologio prezioso, una collanina in oro e la somma di 6.450 euro in contanti. Dopodiché lo fecero entrare in casa e, sempre minacciandolo con il cacciavite, gli chiesero dove fosse la cassaforte e le armi. Dal momento che il malcapitato non dava indicazioni, i due lo rinchiusero in un vano caldaia e poi fuggirono. I carabinieri sono riusciti a risalire agli esecutori della rapina studiando i movimenti di Giuliana Lomuscio, basista.



I FURTI - L’indagine, coordinata dal PM Alessandro Gallo della Procura di Ivrea, ha consentito di individuare i presunti autori di quattro furti avvenuti nel Canavese ed uno in Francia. Si sarebbero impossessati di orologi di marca, anelli da bigiotteria, di monili in oro e argento, contanti, liquori, sigari, fucili , carabine, e macchine fotografiche.