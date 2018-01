Retata nel quartiere Aurora: sequestrato 1kg di droga ai giardini Madre Teresa di Calcutta

TORINO - La retata è scattata quando il buio era ormai calato sui giardini Madre Teresa di Calcutta, nel cuore del quartiere Aurora: il personale del Commissariato Dora Vanchiglia, delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine «Piemonte», del Reparto Mobile, della Squadra Mobile e di unità cinofile antidroga ha sorpreso pusher e acquirenti eseguendo un servizio straordinario disposto dal Questore di Torino.

IL BLITZ - Il blitz ha permesso di rinvenire oltre un chilo di droga tra hashish e marijuana. Lo stupefacente era nascosto ovunque: negli arbusti, sotto le panchine, in buste sparse per il prato. Due le persone arrestate, un cittadino nigeriano di 21 anni e un cittadino gambiano di 40, entrambi sorpresi a cedere sostanza stupefacente a un acquirente. I controlli hanno permesso di identificare oltre 20 persone che erano solite stazionare nei giardini: 7 di loro sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione e per tre di loro è scattato il provvedimento di espulsione. Il personale del Commissariato, in via La Salle, ha inoltre sottoposto a controllo un cittadino marocchino trovato in possesso di un cellulare rubato. Lo straniero è stato denunciato per ricettazione ed il cellulare restituito alla legittima proprietaria.