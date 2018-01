Mister Pink colpisce ancora: un tocco di rosa in piazza Arbarello 

TORINO - «Brofferio ai suoi tempi era un attivista, un letterato, un politico che usava l’ironia e la sua capacità letteraria per diffondere idee; un provocatore del 1800» spiega Marco Abrate, in arte Rebor, parlando della sua ultima istallazione che prevede una sciarpa, ovviamente rosa, al collo della statua di Angelo Brofferio, in piazza Arbarello. «Il rosa ci guida come sempre e ci fa alzare gli occhi verso l’alto» ha detto il giovane artista di Pinerolo in merito alla sua ultima creazione.

ROSA - Dopo la fruttuosa collaborazione con Paratissima e dopo averlo visto metterci la faccia in prima persona sui manifesti «Catch me if you pink», Rebor torna all'attacco nel cuore di Torino. «Per secoli la funzione celebrativa dell’arte è stata di vitale importanza, ma oggi sembra caduta in disuso. Ci siamo assuefatti alla «monumentalità dei monumenti»: fanno parte del nostro paesaggio urbano ma in realtà è come se non li vedessimo». E prosegue, «La scelta di porre un passamontagna sul monumento di Angelo Brofferio rimanda a uno dei suoi scritti della raccolta «Canzoni piemontesi», dal titolo «I fessi fottuti». «Una provocazione molto pertinente con il momento...» conclude l'artista.