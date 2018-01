Follia in zona Lingotto: uomo prega sdraiato in mezzo alla strada e aggredisce i finanzieri

TORINO - Ha dell’incredibile quanto successo ieri mattina in zona Lingotto: un cittadino del Sudan di 30 anni si è fermato in mezzo alla strada, si è sdraiato e ha iniziato a pregare. Peccato che intorno a lui il traffico mattutino scorresse liberamente, creando così una situazione piuttosto pericolosa. Quando una pattuglia della Guardia di Finanza si è recata sul posto, l’uomo ha dato di matto e ha iniziato ad aggredire i finanzieri insultandoli, tirando loro pietre e colpendoli con calci e pugni.

BOTTE E PIETRE - Una scena surreale. I finanzieri sono stati contattati dagli stessi automobilisti, preoccupati per le sorti dell’uomo in preghiera ma una volta arrivati sul posto la situazione si è subito surriscaldata: l’uomo è andato in escandescenza e si è scagliato contro i Baschi Verdi. Per fermarlo, tra gli sguardi sbigottiti dei passanti, sono giunti a supporto altri equipaggi delle Fiamme Gialle. Con non poca fatica, il 30enne è stato immobilizzato: si tratta di un soggetto noto, con una lunga sfilza di precedenti penali analoghi alle spalle. Nelle sue tasche sono state trovate anche alcune dosi di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: 10 mesi la condanna per reclusione.