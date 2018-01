Strisce blu, scatta la linea dura: più multe e addio ai «15 minuti di tolleranza»

TORINO - «Mi è scaduto il parcheggio, devo scappare. Ah no ma c’è il quarto d’ora di tolleranza» oppure «Vado in tabaccheria a prendere i voucher». Quante volte i torinesi hanno pronunciato questa frase, cercando di scongiurare la multa per divieto di sosta? Bene, se fino a oggi il quarto d’ora di sosta ha effettivamente salvato migliaia di cittadini da una contravvenzione, a partire da lunedì non sarà più così: Gtt e polizia municipale hanno deciso di adottare la linea dura contro i divieti di sosta. Addio quindi ai 15 minuti di tolleranza e ai doppi passaggi prima della sanzione.

IL DIETROFRONT - Brutte notizie quindi per gli automobilisti torinesi. A comunicarlo agli ausiliari alla sosta di Gtt un avviso dell’azienda: «Dal 29 gennaio 2018 si dovrà procedere all’immediata compilazione della sanzione per tutti i veicoli sostanti in modo irregolare». Una posizione decisamente intransigente, che ha spiazzato tutti. Persino l’amministrazione che in serata ha subito corretto il tiro: «Abbiamo appreso che sono cambiate le modalità operative del controllo della sosta da parte di Gtt. L'azienda sta lavorando da un mese insieme al comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, per rendere più efficace l'azione degli ausIiari della sosta dipendenti da Gtt. Per diminuire l'elusione del pagamento si eliminerà il doppio passaggio degli ausiliari stessi, mantenendo una tolleranza di 10 minuti proprio per consentire agli automobilisti di dotarsi del titolo di parcheggio». La tolleranza scende dal quarto d’ora a dieci minuti. Insomma, gli automobilisti dovranno darsi una mossa se non vogliono incorrere in sanzioni.