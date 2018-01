Violazioni edilizie e furti di energia elettrica e gas, controlli e multe in via Bra

TORINO - Controllo straordinario in due stabili di via Bra da parte degli agenti di polizia del Commissariato Dora Vanchiglia, della polizia municipale, dell'Asl e dell'ufficio tecnico del Comune. Su disposizione del Questore sono stati controllati diversi appartamenti e identificate 57 persone, la quasi totalità straniere. Alcune di queste sono state accompagnate all'ufficio immigrazione per la verifica della posizione sul territorio nazionale mentre per altri quattro, due senegalesi, un dominicano e un marocchino, è scattata l'espulsione.

VIOLAZIONI EDILIZIE - Dai controlli nelle unità abitative e nei locali commerciali sono state rilevate diverse violazioni in materia edilizia e carenze impiantistiche relative all’uso del gas e dell’energia elettrica, per le quali sono state emesse 18 diffide all’utilizzo degli impianti. Sei contatori del gas irregolari, invece, sono stati chiusi. Sono stati anche rilevati 10 furti di energia elettrica o gas, con denuncia a chi aveva la disponibilità degli alloggi. La polizia municipale ha elevato sanzioni amministrative per 11mila euro.