Quattro giorni di aria inquinata, torna il blocco auto in città (da sabato 27)

TORINO - Torna il blocco auto. Dopo quattro giorni con i valori di Pm10 nuovamente sopra la soglia di attenzione, da domani le auto diesel con classe emissiva Euro 4 o inferiore non potranno circolare. Colpa di una qualità dell'aria che da inizio settimana è andata via via peggiorando, fino a toccare i 119 microgrammi per metro cubo (il massimo consentito è 50) nella giornata di ieri. La pioggia delle ultime ore dovrebbe aver aiutato, ma non così tanto da evitare di far scattare il livello "arancio".

ORARI BLOCCO - Da domani, e fino al rientro delle condizoni di inquinamento dell'aria sotto i 50 microgrammi per metro cubo, torna dunque il blocco auto per i diesel (inferiori agli Euro 4) e per i benzina, gpl e metano Euro 0. Gli orari: dalle 8:00 alle 19:00 per i mezzi adibiti al trasporto persone. Per i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco è dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16.00 alle 19:00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nei giorni festivi e al sabato.