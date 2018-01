Crack, soldi e cellulari rubati: blitz della polizia in un appartamento di pusher

TORINO - Nella mattinata di martedì, gli agenti del Commissariato «Barriera Milano», hanno notato in Via Soana, un cittadino del Gabon di 33 anni, che, alla vista della volante, ha tentato di darsi alla fuga. Fermato dai poliziotti, lo straniero è stato trovato in possesso di due dosi di crack occultati all’interno dei suoi indumenti. La perquisizione del suo appartamento ha permesso poi di rinvenire 280 grammi di cocaina, il materiale necessario al taglio e al confezionamento delle sostanze illecite, la somma di 315 euro, 3 cellulari ed un bilancino di precisione.

DROGA - Dopo aver tratto in arresto l’uomo, mentre gli agenti lo accompagnavano in auto, all’esterno dello stabile, hanno notato un altro soggetto, un ragazzo gabonese di 18 anni, che alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga. Il giovane è stato subito bloccato dagli agentI. Con sé aveva 1750 euro, due cellulari e un mazzo di chiavi. I poliziotti, successivamente, hanno perquisito il suo alloggio, anch’esso ubicato nello stesso stabile della perquisizione precedente. All’interno c’erano quattro uomini che condividevano l’appartamento con l’arrestato: tre gabonesi e un senegalese, tutti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato: un involucro con 38 frammenti di crack, nascosto all’interno delle tubature del bagno; 6 involucri di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi; una bilancia di precisione, il materiale occorrente al taglio e al confezionamento dello stupefacente; la somma di 2675 euro; 27 cellulari, 4 computer, un tablet, una fotocamera, un navigatore satellitare ed una carta di identità appartenente a una donna. Tre di loro risultavano avere a carico precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti. I cinque fermati, denunciati anche per ricettazione, sono risultati tutti irregolari sul Territorio Nazionale. Alla luce dei fatti, tutti gli stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al diciottenne gabonese è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.