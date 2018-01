Furto in un negozio di corso Agnelli, ladro «incastrato» da un ciondolo per cani

TORINO - Erano circa le 9 e 30 del mattino quando la titolare di un negozio di calzature di corso Agnelli ha aperto, come di consueto, il suo negozio. Dopo aver poggiato la borsa dietro il bancone, la donna è uscita nuovamente dallo stabile per aprire le altre serrande ed è in quel momento che un giovane straniero, approfittando della distrazione della donna, si è introdotto nel locale e ha iniziato a rovistarle nella borsa. Colto sul fatto il ventiduenne si è agitato e ha iniziato a spintonare la vittima per potersi guadagnare la fuga.

INSEGUIMENTO - Un conoscente della titolare che aveva assistito alla scena si è lanciato all'inseguimento dell'uomo di corsa. Il ladro, rincorso per le vie del quartiere,fino ad arrivare in via Tripoli, è poi salito su di un autobus della linea 62, diretto in centro città. Nel frattempo, la vittima aveva chiamato il Numero Unico per le Emergenze e gli agenti del Commissariato San Secondo si sono messi sulle tracce del bus per localizzarne la posizione.

ARRESTO - In via D’Arborea, i poliziotti hanno fermato il bus con a bordo l’uomo che poco prima si era impossessato di 150 euro e di un ciondolo metallico per cani, custodito nel portafogli della vittima. La medaglietta, con inciso il nome del cane scomparso della negoziante, è stata decisiva per la ricostruzione dei fatti e per determinare l’arresto per rapina.