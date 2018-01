Compleanno in manette per un giovane spacciatore: «Peccato, domani avrei festeggiato»

TORINO - «Peccato, domani avrei dovuto festeggiare il compleanno con i miei amici. Avevo già organizzato tutto» questo il commento di un giovane spacciatore di Torino, arrestato dai carabinieri nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio.

DROGA - I militari hanno aspettato che Marco G., 21 anni, abitante a Venaria, uscisse di casa per fermarlo. Questo infatti è risultato essere l’unico modo per poter prendere il ragazzo di sorpresa, dal momento che per entrare in casa sua era necessario conoscere una parola d’ordine. Nell’appartamento di Marco, i carabinieri hanno trovato 184 dosi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro con tutti i numeri di telefono dei clienti e la relativa contabilità, 2000 euro in contanti e 1 proiettile calibro 357 magnum.