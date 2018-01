Mercato di piazza Benefica, abiti e zaini rubati in vendita: arrestati 4 uomini

TORINO - Risale allo scorso 13 settembre l'arresto di tre torinesi per il reato di ricettazione. La merce, zaini dell’Invicta e della Seven e abbigliamento della Nike e della K-way per un valore di 70 mila euro, era stata rubata da un addetto alla vigilanza, durante l’orario di servizio, da una ditta di autotrasporti. Dopo tre mesi di indagini, i carabinieri della Stazione di Leinì hanno tratto in arresto il quarto componente della banda.

ARRESTO - Si tratta di Fedele Z., 56 anni, abitante a Torino, vigilante dipendente della ditta «Cittadini dell’ordine- vigilanza e sorveglianza». L’uomo durante il turno di lavoro al magazzino della Fercam SPA di Leinì, in concorso con i tre torinesi arrestati a settembre dell’anno scorso, ha rubato abbigliamento e zaini della Seven, Robe di Kappa e K-way, per un valore complessivo di 150.000 euro e li ha rivenduti ad ambulanti attivi nei mercati rionali di Torino, tra cui il celebre mercato di piazza Benefica