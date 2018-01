Ligabue a Torino in veste di regista, l'incontro con i fan al Lingotto

TORINO - Passa da Torino, il tour di Luciano Ligabue. Il cantautore nostrano sarà al Cinema Uci del Lingotto mercoledì 31 gennaio per presentare il suo ultimo film, 'Made in Italy', con Stefano Accorsi e Katia Smutniak. «Quest'anno per noi il cinema italiano ha cominciato con il piede giusto», ha commentato Emanuela Orlando, responsabile Uci Torino, «dopo un 2017 in effetti difficile».

LIGABUE - Il cantante/regista sarà presente in sala e dialogherà con il suo pubblico. A moderare il dibattito Devis Maidò, di Radio Manila, media partner di Uci. «Crediamo sia giusto fare di tutto per promuovere il film, cercando di creare un dialogo diretto tra pubblico e protagonisti. In questo senso Ligabue ha subito accettato, d'altronde lui è un musicista, è abituato a stare di fronte al pubblico».