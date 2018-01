Piscina Colletta presa d'assalto nella notte: «Entro aprile le telecamere di sicurezza»

TORINO - Non c'è pace per la piscina Colletta di via Ernesto Ragazzoni. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio, qualcuno si è introdotto all'interno dei locali e ha preso d'assalto la reception e le stanze dove si trovavano i distributori automatici di bevande. E' stato il presidente della Circoscrizione VII, Luca Deri, a dare notizia dell'ennesima sciagura a cui deve far fronte la piscina e a condividere sul suo profilo Facebook la scena che si sono trovati di fronte questa mattina. Dalle immagini sono ben visibili la porta forzata, le macchinette automatiche saccheggiate e i danni alla reception.

PISCINA - Il primo ad accorgersi dell'intrusione è stato il custode della Colletta, che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Stando a quanto emerso fin ora, pare che i ladri abbiano forzando una delle porte d'ingresso e si siano subito concentrati sui soldi dei distributori automatici di bevande. Prima di darsi alla fuga, i malviventi hanno anche frugato tra i cassetti della reception della piscina, da cui manca un mazzo di chiavi. «Abbiamo denunciato l'intrusione alle forze dell'ordine» ha commentato Deri, «Entro Aprile dovrebbero essere installate delle telecamere perimetrali per la sorveglianza notturna e diurna della struttura».

COLLETTA - Non sono tempi semplici per la sfortunata piscina di via Ragazzoni. La scorsa estate la struttura era stata vittima di un incendio doloso e le fiamme avevano distrutto 140 sdraio e danneggiato una parte della struttura, nonostante l’immediato intervento dei pompieri. Senza contare poi il calo degli introiti rispetto alla stagione 2016, di cui alcuni esponenti del Consiglio Comunale incolpano il mercato di libero scambio, che si tiene poco distante dalla piscina.