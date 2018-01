Rave party illegale in un capannone abbandonato, 800 persone alla festa 

LORANZE' - Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio, i carabinieri hanno scoperto un rave party non autorizzato all’interno di un capannone abbandonato dell’ex fabbrica Olivetti. Il rave è stato organizzato a Loranzé (TO), via provinciale sp 222 nr. 31 e vi hanno preso parte circa 800 persone provenienti dal centro-nord Italia. I militari hanno identificato alcuni dei partecipanti alla festa mentre il rave era ancora in corso.