Forza Italia chiude le liste: Roberto Rosso e Marco Francia per gli uninominali a Torino

TORINO - L'annuncio della chiusura delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni politiche arriva direttamente dal coordinatore regionale del partito, Gilberto Pichetto. Di seguito i nomi dei candidati in Piemonte.

CAMERA - Per i collegi plurinominale di Camera 1- Piemonte troviamo: Paolo Zangrillo, Claudia Porchietto, Roberto Trombini e Chiara Grisotto. Per la Camera 2 - Piemonte 1 ancora Porchietto Claudia, Roberto Pella, Daniela Ruffino ed Enrico Pianetta. Passiamo ora al Piemonte 2 (Alessandria, Asti e Cuneo): nella lista Camera 1 figurano Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino, Ugo Cavallera e Rosanna Ballatore. Mentre per la Camera 2- Piemonte 2 (Novara, Biella, Verbania, Vercelli): Daniela Ruffino, Diego Sozzani, Mirella Cristina e Luca Pedrale. Passiamo ora a elencare i nomi in lista per i collegi uninominali alla Camera: Marco Francia (Torino Centro); Roberto Rosso (Barriera di Milano); Claudia Porchietto (Moncalieri); Daniela Ruffino (Pinerolo); Carluccio Giacometto (Settimo/Chivasso) e Mirella Cristiana (Verbania).

SENATO - Veniamo poi alle liste per il Senato 1- Piemonte 1, in cui troviamo: Lucio Malan, Virginia Maria Tiraboschi, Davide Balena e Rachele Sacco. Per Senato 1-Piemonte 2 la lista prevede al primo posto Mariella Rizzotti, seguita da Gilberto Fratin Picchetto, Paola Vercellotti e Benedetto Nicotra. Concludiamo con i collegi per il senato uninominali per Vercelli e Biella, in cui Forza Italia candida Gilberto Fratin Picchetto; per Asti e Alessandria Massimo Vittorio Berruti; per Cuneo Marco Perosino e per Settimo/Ivrea Maria Virginia Tiraboschi.