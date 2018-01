Due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di nuoto, Domenico Fioravanti candidato dal M5S

TORINO - Manca ormai poco più di un mese alle elezioni politiche. Le liste sono pronte e, in alcuni collegi, non mancano le sorprese. Come quella del Movimento 5 Stelle che, per riaccaparrarsi la fiducia e i voti dai quartieri periferici, Barriera di Milano in questo caso, ha inserito nel collegio uninominale della Camera dei Deputati l’ex due volte medaglia d’oro olimpica Domenico Fioravanti. Una scelta che non era stata annunciata ma che oggi sarà resa ufficiale. Fioravanti è originario di Roseto Capo Spulico e si presenta alle elezioni quando ormai il nuoto fa parte del suo passato. Sono passati 18 anni da quelle due medaglie conquistate alle Olimpiadi di Sidney che gli valsero il primato di atleta italiano che per primo vinse la combinata 100 e 200 metri rana in una sola edizione dei Giochi. Si ritirò nel 2004 in concomitanza con le Olimpiadi di Atene a causa di una ipertrofia cardiaca. Nel 2011 fu inserito nella prestigiosa International Swimming Hall of Fame.

ALTRI CANDIDATI - Per il movimento fondato da Beppe Grillo, tra i candidati ci sono ancora l’imprenditore che aveva denunciato la mafia Pino Masciari, che dovrebbe essere candidato sul collegio senatoriale di Settimo e Chivasso. In corsa per un posto in Senato anche Marco Scibona, senatore uscente. Candidata anche Elisa Pirro, già assessore all’ambiente della Città metropolitana di Torino.

ECONOMISTI - Pronti a scendere in campo anche tre economisti: il primo è Paolo Turati, un esperto di arte che in passato ha fondato l’associazione Magellano e per anni è stato esponente di Magna Charta, l’associazione politica guidata dall’ex ministro Gaetano Quagliarello.