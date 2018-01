Novità in arrivo a Moncalieri, parcheggio di interscambio nell'area occupata dai nomadi

MONCALIERI - Una bella notizia per Moncalieri arriva dal Consiglio regionale. Nell’area della Brandina, nell’ex piazzale occupato irregolarmente nel 2016 dai nomadi, nascerà un parcheggio di interscambio per tutti coloro che vogliono raggiungere Torino utilizzando il treno. Il via libera è stato dato su proposta del Movimento 5 Stelle che hanno proposto un ordine del giorno al riguardo.

IL PARCHEGGIO - I lavori dovrebbero partire già nel prossimi giorni in modo tale da dare il parcheggio ai moncalieresi il prima possibile. La nuova opera diventerà l’interscambio alla stazione di Moncalieri e avrà una bretella che la collegherà alla tangenziale. «Un’opera importante e utile per decogestionare dal traffico un’area d’accesso alla città di Torino che tutt’oggi soffre pesantemente, in particolare attorno alla rotonda Maroncelli», il commento di Giorgio Bertola, capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle, «l’atto di indirizzo chiede inoltre di promuovere quest’opera e gli altri parcheggi di interscambio affinché la loro realizzazione venga connessa agli affidamenti autostradali».