Embraco, centinaia di lavoratori in corteo per le vie del centro

TORINO - Si sono dati appuntamento alle 13 in piazza Castello i lavoratori dell'Embraco di Riva di Chieri e hanno percorso in corteo le vie del centro della città di Torino. La manifestazione, organizzata da Fiom e Uilm, si è mossa da piazza Castello verso via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio e corso Stati Unici e terminerà in via Vela. Qui, nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 gennaio, è previsto l'incontro tra azienda e sindacati e l'Unione Industriale per parlare di cassa integrazione.

CORTEO - La manifestazione si è svolta inel corso della mattinata in modo pacifico e cauto. Seguiranno aggiornamenti sullo stato delle trattative. Intanto la protesta continua ed è prevista per il 6 di febbraio l'incontro dei lavoratori a Roma con Papa Francesco.