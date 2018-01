Elezioni, M5S presenta le liste: la «misteriosa» esclusione di Mario Corfiati 

TORINO - Anche il Movimento pentastellato ha reso noti oggi, lunedì 29 gennaio, i nomi delle liste per le prossime elezioni politiche. Dopo la candidatura del campione Domenico Fioravanti candidato per Barriera di Milano, il Movimento fondato da Beppe Grillo riserva un'altra sorpresa. Stiamo parlando dell'esclusione di Mario Conrfiati, il cui nome è "misteriosamente" sparito dalle liste del Movimento 5 Stelle.

CORFIATI - I motivi ufficiali relativi a questo depennamento non sono ancora stati resi noti, come spiega lo stesso Corfiati che, rompendo il silenzio afferma: «Da cittadino, da attivista, da professionista per anni mi sono battuto affinché la verità venisse sempre a galla, contro ogni macchinazione o illazione che potesse danneggiare il Movimento ed i suoi Portavoce. Oggi invece sono, mio malgrado, vittima di rocambolesche, irreali e goliardiche illazioni da cui prendo le distanze, essendo false e lontane anni luce dalla mia persona». Secondo indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani pare che l'esclusione di Corfiati abbaia a che vedere con delle fotografie apparse su di un sito di incontri. «Io continuerò, con sempre più convinzione, la mia attività civica e culturale, perché mai come ora ho il sostegno di decine di persone che credono in me, ancora più di prima» conclude Corfiati.