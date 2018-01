Spaccio e prostituzione: la microcriminalità tiene in ostaggio il Martinetto

TORINO - C’è una «zona franca» nel cuore della Circoscrizione 4. E’ l’area del Sacrario del Martinetto, tra corso Svizzera e corso Appio Claudio: la zona, come noto da tempo, è ormai ostaggio dei pusher e degli assuntori di droga, oltre che delle prostitute e dei loro clienti. Ci sono residenti che si imbattono in prostitute impegnate a esercitare la propria attività tra le auto, altri che tornando a casa trovano nell’androne dei propri palazzi pipe per fumare il crack. Insomma, in questo angolo di città non troppo distante dal centro cittadino, l’illegalità regna sovrana ogni giorno, per l’esasperazione di residenti ormai stufi di convivere con il problema sicurezza. Un problema che, purtroppo, per gli amministratori comunali sembra senza soluzione.

IL PROBLEMA - Il pessimismo è lecito, perché le misure contro la microcriminalità sono sempre più difficili da adottare e lo spaccio pare visto come una piaga difficile da debellare. A confermarlo è il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Iaria: «Spaccio? Prerogativa delle forze dell’ordine. Arrestare il piccolo spacciatore è inutile, si è soliti indagare per poi raccogliere le prove e organizzare le retate. Pretestuoso chiedere risposte all’Amministrazione». Se è vero che il Comune di Torino non ha il potere di fermare un fenomeno vasto come lo spaccio, è altrettanto vero che un’area trascurata e percepita come «terra di nessuno» diventa oggetto di attenzione da parte di chi vuole condurre attività illecite. A sottolinearlo è Enzo Lavolta, consigliere del Partito Democratico, in linea con Silvio Magliano, che da oltre un anno chiede maggior sicurezza in quella porzione di città. Preoccupazioni condivise da Claudio Cerrato, presidente della Circoscrizione 4: «Il problema è la piccola criminalità. Chiedo all’assessore di sollecitare tavolo in Prefettura».

POCHE SOLUZIONI - La domanda è quindi la seguente: come può l’amministrazione comunale combattere la microcriminalità? La lotta è quotidiana e si gioca su più fronti come il presidio del territorio da parte degli agenti della polizia municipale, l’aumento dell’illuminazione e una forte sinergia tra tutte le forze dell’ordine. L’assessore alla Sicurezza Roberto Finardi, pur ridimensionando le criticità e ribadendo retate delle forze dell'ordine e passaggi frequenti della polizia municipale, spiega: «Sarà mia cura parlare con il prefetto e con il questore». Poi l’amara confessione: «Capisco che quando la criminalità ce l’hai tutti i giorni sotto casa sia un problema. Poi debellarla non è nelle potenzialità della Municipale…». Una risposta che non soddisfa i cittadini e Silvio Magliano, la persona che ha portato all’attenzione dell’amministrazione l’esistenza di questa zona d’ombra in Circoscrizione 4: «Evidentemente, alle Opposizioni non è consentito, in questa Città, interessarsi di temi quali microcriminalità e degrado».