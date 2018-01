Conta dei danni, sicurezza e porte aperte ai turisti: il futuro della Sacra di San Michele

SANT’AMBROGIO - Le fiamme e il fumo sono ormai un ricordo, la paura è passata: la Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte, vuole lasciarsi alle spalle la tremenda notte dello scorso 24 gennaio aprendo nuovamente le porte dell’abbazia custodita dai padri rosminiani ai visitatori.

QUANDO RIAPRE LA SACRA - A dir la verità una data precisa non c’è ancora, ma la volontà è quella di riaprire la Sacra di San Michele ai visitatori nel fine settimana del 3 e 4 febbraio. Certo, non tutto l’edificio sarà visitabile: la parte del convento vecchia rimarrà interdetta al pubblico anche nei piani inferiori per consentire alla Procura di proseguire le indagini. Per l’agibilità totale potrebbe volerci molto tempo, vista la necessità di stabilire con precisione l’ammontare dei danni e i test di sicurezza per il tetto interessato dalla fiamme.

DANNI - La conta dei danni è appena iniziata. Una prima valutazione aveva spinto l’assessore alla Cultura Antonella Parigi a parlare di un milione di euro, scesi poi a 500.000 euro il giorno dopo secondo quanto affermato dal sindaco di Sant’Ambrogio, Dario Fracchia. Da valutare soprattutto la condizione del solaio, visto che il tetto è ovviamente compromesso, così come gli alloggi dei padri rosminiani. La certezza è che nessun bene storico e di valore è stato interessato dall’incendio, pertanto i danni hanno riguardato solo le infrastrutture.