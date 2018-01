«Torino, un futuro da capitale della bicicletta»: in arrivo finanziamento per nuovi progetti

TORINO - Cos’hanno in comune Torino, Roma, Helsinki, Dublino, Bruges, Bordeaux, Cadice, Cracovia, Manchester e Riga? Apparentemente nulla, ma non è così: sono tutte città che mirano a diventare «bike friendly». Il capoluogo subalpino si è infatti assicurato la partecipazione al progetto europeo «Handshake» e per tre anni collaborerà con le Amministrazioni comunali delle metropoli considerate come le migliori per spostarsi in bici.

IL PROGETTO - Nel concreto, le varie città condivideranno i loro saperi e competenze nella progettazione della viabilità ciclabile, dedicando una particolare attenzione agli strumenti di analisi e scelta degli investimenti in funzione dell’ impatto socioeconomico. C’è di più: aderendo a questo progetto, Torino avrà a disposizione un budget sostanziato, pari a 260.000 euro, per sviluppare nuove tecniche di progettazione. L’obiettivo è quello di pianificare una nuova mobilità ciclabile con interventi veloci, economici e ad alto impatto.

TORINO BIKE FRIENDLY - La direzione presa da Torino, di fatto, non stupisce: che il capoluogo piemontese abbia da tempo sposato una mobilità sempre più sostenibile, non è di certo una novità. Il tema della mobilità ciclistica sarà affrontato attraverso un approccio olistico, multidisciplinare, inserendolo all’interno del sistema cittadino, per renderla intermodale con il trasporto pubblico e con i parcheggi di interscambio, in attestamento all’ingresso della città.