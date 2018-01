Torino, quanto durerà il «caldo anomalo»? Le previsioni meteo

TORINO - Qualcuno ha rimesso in armadio il cappotto, altri hanno addirittura preferito girare con una felpa. A Torino oggi si sono registrati 14 gradi: altro che i giorni della Merla. Il tipico freddo invernale ha lasciato spazio a un caldo anomalo, non in linea con le medie stagionali. Un caldo che stupisce e spinge i cittadini a chiedersi: «Quali sono le previsioni dei prossimi giorni?».

METEO A TORINO - Secondo i principali istituti meteorologici, anche nei prossimi giorni a Torino sono attese temperature miti e un sole caldo. Bel tempo, dunque. A mantenere un clima decisamente sopra la media stagionale ci penserà il Foehn, in arrivo dalle alpi. Gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio vedranno temperature minime mai sotto i 2/3 gradi, mentre le massime arriveranno a toccare quota 12. Difficilmente si arriverà a toccare il picco odierno, quando a Torino sono stati registrati ben 14 gradi, ma le temperature rimarranno comunque decisamente gradevoli. Assenti le precipitazioni, mentre il vento dovrebbe intensificarsi a partire da giovedì.