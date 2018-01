«Ma dove vai pusher in bicicletta?»: bloccato spacciatore in corso Vercelli

TORINO - Soldi, marijuana, metanfetamine, cocaina, eroina, cellulari e una valigetta da viaggio riempita di materiale per confezionare e spacciare droga: un vero e proprio covo dello spaccio quello scoperto dagli agenti del Commissariato Barriera Milano nell’appartamento di un 25enne nigeriano. Il pusher è stato fermato in corso Vercelli a bordo di una bicicletta.

L’ARRESTO - E’ stato proprio il comportamento tenuto in sella alla bici a insospettire i poliziotti: il 25enne è stato notato sfrecciare su corso Vercelli, ma quando ha capito di esser stato visto dagli agenti, il pusher ha gettato vicino a dei cassonetti della spazzatura di via Pinerolo un involucro di cellophane. Per questo motivo, i poliziotti hanno deciso di seguire il cittadino straniero e di fermarlo poco dopo. L’involucro che aveva gettato conteneva 15 grammi di marijuana, mentre la perquisizione a casa dello spacciatore ha permesso di ritrovare circa 500 grammi di stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina, metanfetamina e marijuana) in un tubo di uno sfiatatoio nel bagno dell’appartamento: per questo motivo il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente