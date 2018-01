Deruba le auto durante la sosta al benzinaio: il ladro in azione

SUSA - Aspettava che i conducenti dei mezzi si fermassero a fianco alla pompa di benzina e scendessero dall’auto, poi con destrezza apriva silenziosamente la porta dal lato passeggeri e rubava quello che trovava: portafogli, cellulari, oggetti di valore. Si muoveva così il ladro fermato a Susa dai carabinieri della medesima stazione. L’uomo, un 45enne di origine marocchina ma residente a Bussoleno, era specializzato in furti su furgoni e auto mentre il conducente faceva benzina al proprio mezzo.

COME AGIVA IL LADRO - Il ladro è stato identificato e denunciato per furto. L’ultimo colpo è stato effettuato a una stazione di servizio di Susa. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza svelano il modus operandi del malvivente: mentre il conducente scende dal veicolo per fare benzina, il marocchino si nasconde dietro il furgone e dopo aver aperto la portiera dalla parte del passeggero in assoluto silenzio, gli ruba il cellulare. Il tutto accade mentre il proprietario del furgone ignaro continua a guardare il display di erogazione carburante. Gli investigatori sono al lavoro per capire se effettivamente il marocchino sia come è probabile l’autore degli altri furti, visto che nella zona sono diversi gli episodi simili denunciati. Il consiglio dei carabinieri è quello di non lasciare mai nulla di incustodito nelle autovetture e di chiudere il veicolo a chiave, anche per assenze di pochi minuti.