Maxi tamponamento in tangenziale: due feriti, sette veicoli coinvolti e traffico in tilt

TORINO - Paura e tanti disagi nel torinese questa mattina a causa di un maxi tamponamento avvenuto in tangenziale, poco prima dello svincolo per il Frejus. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 09:00 e ha coinvolto sette veicoli: un furgone della Bartolini e sei automobili. Due automobilisti sono stati trasportati al Cto con l’elisoccorso, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. In tilt il traffico veicolare.

L’INCIDENTE E I DISAGI - La dinamica è al vaglio della polizia stradale. L’incidente ha creato diverse code e il tratto tra Rivoli e Collegno è rimasto bloccato per un’ora circa, tanto che si è dovuto obbligare le auto a uscire in corso Regina Margherita: inevitabile l’effetto tappo. Dopo le dieci sono state riaperte due corsie, mentre la corsia dove è avvenuto il tamponamento e quella di emergenza sono rimaste chiuse. Sul posto, oltre alla polizia stradale e ai tecnici Ativa, anche diverse ambulanze e i vigili del fuoco.