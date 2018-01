Lavori stradali dell'Ireti, chiuse al traffico via della Rocca e via Bogino

TORINO - Nei prossimi giorni diverse vie di Torino saranno occupate da operai della società Ireti per alcuni lavori di posa cavi. Per questo motivo alcune strade saranno chiuse al traffico. Si comincia giovedì 1 febbraio quando, dalle ore 10.30 alle ore 18, non sarà possibile transitare in via della Rocca, nel tratto tra corso Vittorio Emanuele II e via Mazzini. Domenica 4 febbraio sarà invece la volta di via Bogino, limitata nel tratto tra via Giolitti e via Maria Vittoria dalle ore 8 alle 18.