Borgo Campidoglio tartassato dalle multe: 1.850 solo nel 2017 e non ci sono ancora soluzioni

TORINO - Di Borgo Campidoglio non si finisce più di parlare. Ormai sono innumerevoli le proteste da parte dei residenti e dei commercianti dell’area compresa tra via Nicola Fabrizi, corso Svizzera, corso Tassoni e via Cibrario, per le tante multe arrivate da quando la sindaca Chiara Appendino aveva dichiarato guerra alla malasosta. In Borgo Campidoglio non si può quasi chiamare malasosta perché sono decine di anni che le auto sono parcheggiate a bordo carreggiata, quasi come se si fosse in un piccolo paesino dove c’è più tolleranza. E invece l’amministrazione grillina di pazienza ne ha avuta poca e così in un solo anno, nel 2017, sono state elevate 1.850 multe. Il numero è ufficiale ed è stato fornito direttamente dalla polizia municipale.

SENZA SOLUZIONI - Da quando la prima cittadina ha iniziato a parlare di malasosta in Borgo Campidoglio non si è più capito nulla. Fino a oggi sono stati inutili i tentativi di trovare una o più soluzioni nei vari incontri e commissioni comunali. Persino la tenacia del presidente di Circoscrizione 4 Claudio Cerrato per il momento è servita a poco. La mancanza di parcheggi la fa da padrona e così negli anni chi vive il Borgo e piazza Risorgimento si è aggiustato come poteva. Per risolvere questa criticità l’assessore ai Trasporti e alla Viabilità aveva proposto nuove strisce blu in modo tale che la sosta a pagamento facesse da deterrente per tanti automobilisti e lasciando di fatto più spazi auto per i residenti. La proposta è rimasta tale però per il momento.

PEDONALIZZAZIONE - Tra le varie soluzioni c’è anche quella della pedonalizzazione di Borgo Campidoglio. Dopo il flop della sperimentazione, l’amministrazione non si è arresa e anzi, come ha annunciato Damiano Carretto, presidente della Commissione comunale che ha più volte trattato il tema, a febbraio ci sarà una Commissione ad hoc in cui sarà presentato il progetto della pedonalizzazione. Cresce la curiosità di residenti e commercianti.