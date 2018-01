Carnevale, sono iniziati i 37 giorni di festeggiamenti: ogni domenica è festa grande

TORINO - Nel fine settimana appena trascorso è iniziato ufficialmente il Carnevale di Torino. Tanti gli eventi, le manifestazioni e le feste che accompagneranno i torinesi fino al 4 marzo: 37 giorni di appuntamenti che, soprattutto nei week end, daranno allegria e colore alla città. Il centro del Carnevale è il parco della Pellerina, composto da oltre 130 attrazioni, dove saranno protagoniste giostre di alta tecnologia che, insieme a quelle più tradizionali, offrono qualità e divertimento. E per gli amanti del vino sarà imperdibile l’appuntamento con la tradizionale Fiera dei Vini con i migliori stand enogastromici.

GLI EVENTI TOP - Il primo fine settimana è già trascorso e ha visto protagonisti bande e majorette che hanno sfilato da via Garibaldi alla Pellerina. Domenica prossima, il 4 febbraio, sarà la volta della grande sfilata dei carri allegorici e maschere folkloristiche a cui parteciperanno anche Gianduja e Giacometta interpretati da Gianni Galliano e Mascia Pennella. Si continua domenica 11 febbraio con il Carnival Street Parade e il 18 febbraio con la tredicesima edizione della Bike Carnival, la passeggiata cicloturistica in maschera riservata ai ragazzi.

TESSERE - Una delle novità di questa edizione del Carnevale torinese è quella delle tessere invito per bambini e studenti delle scuole materne, elementari e medie inferiori delle Circoscrizioni 4 e 5 valide per il 2 e il 3 febbraio (o in alternativa per il 9 e 10 febbraio).