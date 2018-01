Vede la polizia e butta soldi e droga sotto una macchina, arresto in corso Svizzera

TORINO - Arresto notturno per la polizia in via Musinè, all’angolo con corso Svizzera. Nel consueto controllo del territorio gli agenti hanno notato un uomo di origine straniera, nei pressi della piazzetta Ludwik Lejzer Zamenhof, che alla loro vista si è nascosto dietro un’autovettura parcheggiata per strada celando qualcosa in prossimità del paraurti. Scesi dall’auto di servizio, i poliziotti hanno fermato l’uomo, cittadino maliano di 37 anni, appurando che aveva messo 140 euro in contanti e due involucri contenenti cocaina sotto una vettura parcheggiata. Nelle tasche sono stati trovati due ulteriori involucri di cocaina, per un totale complessivo di 3 grammi. Il trentasettenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente