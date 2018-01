Parassiti e muffa nel pane, 7 persone denunciate in un panificio alle porte di Torino 

TORINO - Sette persone sono state denunciate dai Nas per numerose irregolarità sanitarie nel loro panificio industriale nella provincia di Torino. Durante un controllo nello stabile, i militari, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno trovato le materie prime usate per produrre il pane invase dai parassiti. Inoltre le pagnotte venivano spostate dall'area della cottura a quella dello stoccaggio in ceste trascinate sul pavimento e, nei contenitori dei semilavorati, alcuni impasti lievitati, lo strutto e i semi di sesamo erano ammuffiti.

IVREA - Nella provincia di Ivrea invece, durante un controllo in un ristorante, i Nas hanno denunciato il titolare per tentata frode in commercio: nel menù del locale non era indicato lo stato di congelamento degli alimenti, lasciando quindi intendere ai clienti che si trattasse di pesce fresco.