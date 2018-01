Emma Marrone incontra i suoi fan a Torino, ecco dove e quando

TORINO - I fan della cantante romana Emma Marrone si segnino bene sull'agenda dove potranno incontrare la loro beniamina. L'appuntamento è per domani, mercoledì 31 gennaio, presso il Mondadori Megastore di via Monte di Pietà, a due passi da piazza Castello.

EMMA - L'amatissima Emma Marrone incontrerà il suo pubblico e, in questa occasione, firmerà le copie del suo ultimo album "Essere qui». L'appuntamento per realizzare il sogno di incontrare la propria cantante preferita è alle 18. Emma sarà in concerto a Torino il 19 maggio.