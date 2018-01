Auto si schianta contro un albero in corso Regina Margherita: gravi due persone e un cane

TORINO - Un terribile incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17:00, in corso Regina Margherita, allo svincolo della tangenziale, in ingresso di città. Un’auto guidata da un 49enne, una Bmw 120, si è schiantata per cause in corso d’accertamento: due le persone ferite, il conducente e una donna di 21 anni, oltre a un cane che si trovava a bordo della vettura.

I FERITI - L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. di Torino con l’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi e il soggetto è attualmente sotto operazione. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria in gravi condizioni, anche per lei la prognosi è riservata. Per quanto riguarda il cane a bordo dell’auto, l’animale è stato affidato al canile municipale dove è attualmente ricoverato per le cure.

SI CERCANO TESTIMONI - Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, alla ricerca di testimoni che possano avere assistito alla dinamica: non è chiaro infatti quali siano le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Chi avesse delle informazioni è pregato di telefonare al numero 01101126510.