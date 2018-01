Eventi a Torino, i concerti da non perdere dal 31 gennaio al 4 febbraio

TORINO – Live nei locali, grandi concerti, novità discografiche e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della settimana.

Musica live

Al Blah Blah di via Po, mercoledì 31 gennaio, alle 22, la band francese «The Vanille» presenterà il primo Ep «Motel Vanilla» al Blah Blah di via Po. Il crunchy rock e il pepsi pop della band rinfrescheranno l'udito e questo primo capitolo, che contiene sei tracce, guiderà il pubblico attraverso il pazzo universo di questo energetico trio. Loop di chitarra, batteria voci schizofreniche: la band diffonde una musica frizzante e vigorosa, con una combinazione di fresca pop music e rock di spessore. Ingresso libero.

Omar Pedrini in concerto

Giovedì 1 febbraio, alle 22 all'Hiroshima Mon Amour, Dopo aver pubblicato a maggio il suo nuovo album «Come se non ci fosse un domani», a 3 anni dal precedente, ed entrato nella Top 10 delle classifiche di vendita segnando un «nuovo inizio» nella vita di Omar, quella che lui definisce la sua terza vita o «terzo tempo» che segue all’ultimo intervento a cuore aperto dell’ottobre 2014, Omar Pedrini annuncia le date del suo nuovo tour chiamato «Dai Timoria ad oggi». In 4 prestigiose tappe lo zio del rock ripercorrerà la sua carriera suonando un repertorio di best of che parte dagli esordi con i Timoria fino all’ultimo lavoro «Come se non ci fosse un domani».

Novità discografiche

Il 1 febbraio alle 22 al Blah Blah di via Po, il release party dei «Proclama» per presentare l’album «La mia migliore utopia» pubblicato su etichetta Vrec Music Label - Audioglobe. La band presenta il secondo album, dopo l’esordio omonimo del 2011, attraverso un concentrato di Rock Pop & New Wave. I «Proclama» sono: Giorgio Giardina – voce/chitarra || Orlando Barbuto – basso/cori || Elvis D’Elia – batteria/cori.

Rap

Freschi dell’uscita della loro quattordicesima polaroid «Argentario», i due rapper prestati al nuovo pop «Carl Brave x Franco126» portano le loro istantanee a Torino con due date al Teatro Concordia di Venaria: venerdì 2 febbraio. Ad accompagnare sul palco i «Carl Brave x Franco126» c'è sempre la loro big band, per l’occasione impreziosita dall'inserimento di un secondo chitarrista e di un trombettista, per rendere il loro concerto ancora più denso di suoni e grondante groove. Polaroid è la raccolta di dieci istantanee che fermano il frammento di una storia, un attimo che non tornerà mai più uguale a se stesso, e proprio per questo fragile ed irripetibile. Sullo sfondo c’è sempre Roma, a scattare però non c'è una macchina fotografica, ma lo sguardo di «Carl Brave x Franco126», prima amici che musicisti, prima per strada che in studio.

Cantautori

Venerdì 2 febbraio all'Astoria, il nuovo progetto solista di Andrea Poggio, frontman dei Green Like July, «Controluce», arriva dopo tre anni di scrittura, registrato tra Milano e New York da Eli Crews (tUnE-yArDs). Il risultato è un disco pop (cantautorale) per come il pop andrebbe inteso: interessante, diverso, quasi sperimentale. Un pop paradossalmente di nicchia, ma che in questo paradosso trova davvero la sua dimensione ideale.

Classica contemporanea

La rassegna di musica contemporanea «Rai Nuova Musica», promossa dall'Orchestra sinfonica della Rai, si chiude venerdì 2 febbraio alle 20.30, all'Auditorium Toscanini con la prima esecuzione italiana di «At swim – two birds». Concerto per violino, violoncello e orchestra, del compositore francese Pascal Dusapin, considerato fra i più rilevanti di oggi, allievo di Messiaen, Xenakis e Donatoni. Il concerto è stato eseguito in prima mondiale lo scorso settembre al Royal Concertgebouw di Amsterdam dalla Radio Philharmonic Orchestra e dai solisti ai quali l’opera è dedicata: il violoncellista Matthew Barley e la celebre violinista russa Viktoria Mullova, artista acclamata in tutto il mondo sin da quando vinse nel 1982 la Medaglia d’Oro del Concorso Čajkovskij, cui fece seguito nel 1983 la sua nota e drammatica fuga dall’Unione Sovietica. I due solisti saranno protagonisti anche del concerto all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, la cui direzione è affidata a Pascal Rophé, presenza frequente sul podio dell’OSN Rai, fra le bacchette più importanti per il repetorio del XX secolo e attualmente diretttore musicale e stabile dell’Orchestre National des Pays de la Loire. Chiude la serata Fire (In cauda IV) per quattro voci femminili (da definire) e orchestra, su testo di Jack Beeching, composto nel 1998 da Franco Donatoni, esponente di rilievo della nuova musica italiana della seconda metà del Novecento, frequentatore assiduo dei leggendari Ferienkurse di Darmstadt, oltre che docente di spicco.

Concerti al buio

Un tutto esaurito per la prima data del 2 febbraio e una nuova data, quella del 9 febbraio per i concerti al buio degli «Eugenio in via di gioia», che tornano live per due serate uniche all'Hiroshima Mon Amour di Torino. Con l'ironia che li contraddistingue, loro ci scherzano su: «non abbiamo la più pallida idea di che concerti saranno. Per ora sappiamo solo che inizieranno alle 22.36 precise, tutto il resto, sarete voi a deciderlo».

Rock

Al Blah Blah di via Po, venerdì 2 febbraio, «Fuzz Orchestra» unisce heavy rock e analisi critica della contemporaneità sovrapponendo alla materia musicale, fondata su chitarra, batteria e noise analogico, un livello narrativo costruito attraverso campioni audio provenienti per lo più dal cinema socio-politico italiano degli anni ‘60 e ’70, dando vita a vere e proprie «heavy soundtracks». Il nuovo album «Uccideteli Tutti! Dio Riconoscerà i Suoi», Woodworm Label (Mar 2016), narra storie di rivelazione, giudizio e scelta. Un percorso tra vari tipi di Apocalisse: storiche e sociali, personali e sacre. L'album presenta una nuova alchimia a livello compositivo: il materiale sonoro della «Fuzz Orchestra» si fonde con partiture di musica contemporanea composte da Enrico Gabrielli.

Jazz is Dead da New York

Sabato 3 febbraio, al Magazzino sul Po, nuovo appuntamento firmato «Jazz is Dead». Una scelta in bilico perfetto tra free jazz e il math rock, un’esecuzione precisa e minuziona come nella classica. Se il jazz è il fil rouge, l’evoluzione verso una complessa avanguardia sonora è evidente. ZS è una ensemble newyorkese. Dopo il successo di «Xe», il loro album più acclamato dalla critica, ZS stanno oggi realizzando un nuovo disco che comprenderà materiale frutto di una serie di entusiasmanti collaborazioni. La caratteristica cruciale della formazione consiste nella «telepatia in diretta», acquisita grazie ai numerosi anni di costante tour. Le nuove collaborazioni con Arto Lindsay, con il visual artist Tauba Auerbach e il regista Miles Joris-Peyrafitte si aggiungono alle attività in corso con la proiezionista Laura Paris e altri professionisti d’eccellenza. ZS stanno programmando l’annuncio del nuovo disco e di tutte le nuove collaborazioni. La musica di ZS è stata categorizzata come no-wave, noise, post-minimalist, drone, psych, l’obiettivo è produrre un’opera che sfida i limiti mentali e fisici del musicista e dell’ascoltatore. La band è stata definita da The New York Times come «Una delle più forti band avant-garde di New York».

Rock psichedelico da San Francisco

La band rivelazione del nuovo volto del rock psichedelico arriva in diretta dalla Baia di San Francisco al Blah Blha di via Po, a Torino. L'appuntamento con la musica live dei «Golden Void» è per sabato 3 febbraio alle 22. Ingresso 10 euro, a sefuire Thrilljockey, per la serata Melody Maker(s).