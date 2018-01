Droga nel doppiofondo dei contenitori per la differenziata, arrestato a casa in via Luini

TORINO - Spacciava a Venaria ma lui, italiano di 39 anni, era residente in via Luini a Torino. I carabinieri sono risaliti al pusher attraverso una serie di servizi mirati e seguendo i movimenti di alcuni tossicodipendenti. Acquisiti sufficienti riscontri, i militari dell’Arma sono entrati in casa dello spacciatore fingendosi due nuovi acquirenti e, una volta accertato quanto ipotizzato, sono intervenuti. L’appartamento è stato perquisito e in un doppiofondo realizzato nei contenitori per la raccolta differenziata, i militari hanno trovato 370 grammi di droga, tra marijuana, hashish e cocaina, suddivisa in 205 dosi, 23 grammi di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per confezionamento stupefacente. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.