Buone notizie per la sanità torinese: in arrivo 73 milioni di euro per gli ospedali

TORINO - Parlare di rinnovo totale è esagerato, ma il mondo della sanità torinese si prepara a un deciso restyling delle proprie strutture. Ottime notizie dunque per i cittadini, che potranno usufruire di strutture più confortevoli. Gli interventi costeranno 72,5 milioni di euro, risorse già a disposizione della Regione e quindi pronte a essere impiegate immediatamente.

INTERVENTI, ECCO DOVE - La cifra più consistente verrà stanziata per il nuovo ospedale dell’Asl TO5, con 46,4 milioni di euro. Sono invece 9 i milioni di euro destinati alle Molinette: una cifra che permetterà di ristrutturare la struttura, migliorare gli arredi e le attrezzature elettromedicali e costruire un’ascensore per muoversi tra i reparti e le sale operatorie. Altri 8,3 milioni di euro sono stati assegnati all’ospedale Martini, dove verranno restaurati gli ambulatori, i locali del seminterrato e la palazzina della dialisi. A beneficiare del finanziamento non sono solo gli ospedali, ma anche le strutture sanitarie sparse per il territorio torinese: 4,3 milioni sono destinati al riutilizzo dell’ex ospedale Maria Adelaide, oggi con un uso diverso, mentre cifre minori ma comunque necessarie sono state assegnate alla messa a norma del poliambulatorio di via Monginevro, dei presidi sanitari di via Montanaro, via Tamagno e via degli Abeti. «La Regione Piemonte riprende gli investimenti in edilizia sanitaria. Un impegno rispettato, dopo tanto lavoro per ripianare il debito ed uscire dal piano di rientro» ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta.