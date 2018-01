Vandali in azione alle Vallette: di nuovo rotti i vetri della fermata dei mezzi pubblici

TORINO - I vandali tornano a colpire alle Vallette: a distanza di un mese circa dall’atto di vandalismo compiuto da alcuni sconosciuti che avevano distrutto i vetri della fermata del tram 3 in piazza Montale, nella serata di ieri qualcuno ha nuovamente infranto i vetri, lasciando un tappeto di vetro per terra. Il paradosso? Proprio ieri Gtt aveva iniziato a sistemare le vetrate rotte e a ripristinare le luci. Tutto inutile, per colpa di qualche vandalo. Il quartiere non ci sta e su Facebook insorge: «Riusciamo ad insegnare ai nostri figli che ci sono altri modi per divertirsi? Il bene comune lo paghiamo tutti, ricordiamocelo e spieghiamolo ai nostri ragazzi» è l’amaro sfogo di Emanuela sul gruppo dedicato ai «vallettani». L’episodio è stato segnalato a Gtt, ma resta la delusione per l’ennesimo atto incivile compiuto da pochi che rischia di penalizzare le persone educate.